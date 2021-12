Forrige uke slapp Xbox og Gucci et samarbeid som koster 10.000 dollar. Det består av den siste Xbox Series X, utformet i Guccis design, og med en eksklusiv koffert laget etter Guccis tradisjonsrike lærbruk. De som er opptatt av å reise rundt med med stil eller rett og slett pynte kjellerstuen med et objekt fra verdens mest kjente motehus måtte sette seg opp på venteliste (i likhet med alle andre konsoller). Den er kun blitt laget i et opplag på 100 eksemplarer og kommer garantert til å bli et samlerobjekt.