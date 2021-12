Saueskinnsjakken gjør comeback

Erkeamerikanske Ralph Lauren har også hivd seg på bølgen, i tillegg til motehus som Acne, Tom Ford, Isabel Marant, Loewe og Kingsman - kanskje best kjent for sin britiske Savile Row-stil. Merket, som er et samarbeid mellom luksusnettbutikken Mr Porter og Kingsman-agentfilmene, har laget en elegant pilotjakke i saueskinn denne sesongen. Den kan bli din for omkring 29.000 kroner. Se gjerne til Robert Redford i Downhill Racer fra 1974 eller Steve McQueen. Men bruk for all del ikke pilotbriller sammen med jakken. Det kan bli for mye av det gode.