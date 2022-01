Men hverken Aguilera eller Spears kan kalle seg pionerer av miniskjørtene og de korte shortsene. De var der lenge før popstjernene gjorde de populære på ny ved hjelp av scenen og MTV. I 1958 sang The Royal Teens «Who wears short shorts? We were short shorts!». Sangen kom tidsnok til at damer over hele verden kunne svinge seg i takt med teksten, kledd i korte hotpants.