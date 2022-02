Seilerskoens historie

Seilerskoen er en særdeles behagelig sko å gå i og en av få sko du kan gå barbeint i uten at de lukter vondt. Et par usynlige sokker anbefales likevel, og for å gå naken i skoene forutsetter at de er laget av kvalitetsskinn og ikke syntetiske skinn. (Det er derfor joggeskoene dine lukter.)