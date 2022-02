Tenk for all del ikke at den skal være tradisjonell, som tatt ut fra The Great Gatsby lagt til 20-tallet. Nytt for denne sesongen er 2022-vrien, nå i form av spennende snitt og moderne detaljer. Mens Fendi viste en hvit og skarp dressjakke med løse, pressede bukser – det hele stylet trendy med en synlig bh-under jakken (for ja, nå skal bh-en synes), viste Jil Sander årets kanskje mest hypertrendy dressjakke – den enkle uten krage.