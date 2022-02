Når to store motehus barker sammen i et eksklusivt designsamarbeid i en tid hvor «alle» merker gjør det samme, bør det bli bra. Nå har Jimmy Choo, skomerket elsket av Hollywood-stjerner og businesskvinner verden over, slått seg sammen med det franske motehuset Mugler, for å gi fansen et samarbeid de ikke visste at de trengte.