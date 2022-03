Skoleuniformen er tilbake i motebildet

Det nokså sexy antrekket vekket sinne i enkelte, som mente at en jente på den alderen ikke hadde noe i skoleuniformen å gjøre, særlig ikke i et klasserom. Hun seksualiserte ikke bare skoleuniformen, hun signaliserte også at skole var synonymt med noe kjedelig og traust. I dag befinner antrekket fra musikkvideoen seg innrammet i glass på Hard Rock Cafe i Las Vegas. Regissøren, Nigel Dick, har tidligere uttalt at antrekk ble kjøpt for 200 kroner fra butikkjeden Kmart. At det skulle endre synet på drakten for alltid, var vanskelig å forutse. Stilen til Spears havnet på moodboards til unge jenter over hele verden.