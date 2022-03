Med utgangspunkt i ovennevnte finnes et hav av valgmuligheter. Her følger en rask guide: Amerikanerne gjør – ikke overraskende – gode skjorter, og blant merkene med grei tilgjengelighet i Norge er Wrangler og Ralph Lauren. Fra nisjeverdenen dukker nederlandske 100 Hands opp, med mengder av håndlagde detaljer og topp kvalitet. For ikke å nevne italienske Barbanera Napoli, som gjør en herlig miks av amerikansk western og italiensk sprezzatura. Hubands Paris selger en svært enkel, men elegant utgave i selvedge denim. Levis leverer også, men styr unna trendy og billige modeller. Velg heller en variasjon fra deres spesialkolleksjoner med referanser til gamle sømmer, slik som «1955». Eller kjøp vintage. Det er jo attpåtil bedre for miljøet.