Det var først i 2005 at resten av verden fikk øynene opp for henne. Da bestemte kostymeinstituttet ved The Met i New York seg for å sette henne, smykkesamlingen hennes og ikke minst brillene hennes, som er blitt nærmest et varemerke, i fokus under utstillingen Rara Avis: The Irreverent Iris Apfel. Store motenavn som Karl Lagerfeld, Giorgio Armani og Carla Fendi besøkte utstillingen.