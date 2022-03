Bikerjakken gjør comeback

Brandos bikerjakke ble symbolet på maskulin attitude som gikk motstrøms. The Wild One baserer seg på en novelle publisert i Harper’s Bazaar i 1951, inspirert av et motorsykkelløp i 1947 som endte opp i kaos takket være motorsykkelgjengen «The Boozefighters». Selv om hovedkarakteren skal ha hatt en brun skinnjakke, valgte produksjonen bak The Wild One bikerjakken Perfecto, fra amerikanske Schott NYC, ifølge Grailed.