Fire moteutstillinger denne våren

Da The Metropolitan Museum of Art i New York og Victoria & Albert Museum i London satte opp utstillingen Savage Beauty, henholdsvis i 2011 og 2015, ble billettene revet vekk. Blockbuster-utstillingen om Alexander McQueen, designergeniet som gikk bort i 2010, satte publikumsrekorder og introduserte McQueen til nye fans, og boostet samtidig interessen ytterligere blant allerede eksisterende tilhengere.