En 5 meter høy kamprobot kan bli din for 1,5 millioner

Hva du skal med den er ikke godt å si, men den er sabla tøff da, som de sier på Sørlandet.

Kanskje var det denne huskapperen på Nesøya skulle hatt, da han valgte å gjøre seg kjent som Norges kjipeste nabo?

Eller kanskje er det kjedelig på hyttetunet du har kjøpt i Telemark fordi det er lite ryper i år, og du heller har lyst å kaste en Ford Mondeo gjennom et skogholt?

Behovene er forskjellig, men nå har du i alle fall muligheten om du – vel - har muligheten til å blåse 1,5 millioner på noe sånt.

Matt Oehrlein oppfyllte en barndomsdrøm om å bygge en fem meter høy og temmelig farlig kamprobot. Dessverre var det vanskelig å leve av sånt. Foto: Megabots

Når ektefellen lurer på hvorfor det ble denne fremfor en Range Rover Sport, kan du kontre med at den i alle fall er mye billigere brukt enn ny.

Byggeprisen på dette lille husholdningsmonsteret var på 22 millioner kroner.

Og hvorfor selges den og hvorfor så billig, lurer du?

«Vi er tom for penger. Igjen. Og nå har vi et stort lån vi må betale», forteller gründeren Matt Oehrlein i en Youtube-video.

Opprinnelig ble roboten bygget i 2015. Stort sett betalt for gjennom folkefinansering, og brukt til å sloss med andre roboter og ødelegge gamle biler.

Den ble mest kjent etter at Megabots-gründerne utfordret til duell mellom USA og Japan, fordi dette selvsagt er noe man driver med i både USA og Japan.

De landene er ikke helt like kulturmessig, men begge liker mekaniske ting som sloss. Det er sjelden man finner et konsept som er både så amerikansk og så japansk på en gang.

Uansett, det er ikke alltid lukrativt å drive et selskap som utelukkende lager kjemperoboter, så «Eagle Prime» er lagt ut for salg for å bedre likviditeten.

Utropsprisen var på 1 dollar, men har siden krøpet opp til 170.000 dollar, med auksjonsslutt en gang i løpet av 4. oktober.

Cirka samtidig som Banksy`s bilde av et parlament fullt av sjimpansjer. Det koster dog ti ganger så mye, eller rundt hva roboten kostet å bygge.

Spørsmålet er hva som gir mest for pengene.