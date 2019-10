Petter Stordalen-hotellet er best i Nord-Europa

Hvert år gjør Condé Nast en hotellundersøkelse blant leserne. Og til tross for at reiselivsbransjen koker over av mer og mindre viktige kåringer, er dette å regne som en av de sistnevnte, hvor 600.000 lesere gir sin dom.

Det har bidratt til at Condé Nast er blant verdens mest prestisjetunge reiselivsmagasiner, og nå har de sluppet Amerikalinjen rett til topps.

For ifølge leserne til magasinet er altså det nye Petter Stordalen-eide hotellet, som åpnet i mars i år, det beste stedet å overnatte om du befinner deg i Nord-Europa.

Og ikke bare er det Nord-Europas beste hotell, det er også kåret til det fjerde beste i hele Europa.

Dermed er det en god uke for utelivsnæringen i Oslo, uken etter at Oslo-baren Himkok ble kåret til den 17. beste baren i verden.

Den normalt sett ganske pratesalige Petter Stordalen skal selv ha blitt tatt på hotellsengen av den gode plasseringen.

– Teamet på Amerikalinjen har klart det som skulle være umulig. Condé Nast Traveler er verdens mest prestisjefylte hotellkåring og norske Amerikalinjen kaprer førsteplassen i Nord Europa i løpet av sitt første år. Det er rett og slett ufattelig imponerende, og det beviser at man kan oppnå de mest utrolige ting hvis man tør å sette seg hårete mål, sier han i en uttalelse.

Slo ut flere kjente hoteller

Hotellet, som bare har 122 rom, har dermed slått flere kjente hoteller, blant dem Hotel Astoria i St. Petersburg og verdenskjente hotel D`Angleterre i København.

Kun slått av tre

I kategorien Europa er det kun de sveitsiske femstjernershotellene Baur au Lac og Beau-Rivage Palace, samt det sør-italienske super-luksushotellet Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, som er foran Choice-hotellet Amerikalinjen.

- Hvordan slår slike kåringer ut på besøk?

- Dette representerer oppmerksomhet rundt huset Amerikalinjen og gjør at vi når ut til markeder som vi kankskje ikke ellers hadde nådd, spesielt utenfor Skandinavias grenser. Det er ingen tvil om at det vil ha en positiv effekt og setter Amerikalinjen på det internasjonale kartet, sier Martin Andersen, kommersiell direktør for hotellet til Finansavisen.

- Hvorfor tror du hotellet kommer så høyt, så fort?

- På Amerikalinjen handler alt om gjestereisen og vi har skapt et hus hvor lokale og tilreisende møtes. Vi ser at dette resonerer veldig bra blant våre gjester. Vi er ikke bare et nytt og flott hotell, men har en forankring i en historie som mange mennesker kan indentifisere seg med, mener han.

Navnet Amerikalinjen, som kanskje er mest kjent blant de yngre fra Monopol, hadde i sin tid hovedkvarter i hotellbygningen.

Det ble første stoppested på vei til drømmen om amerika. Nå kan ting tyde på at det blir amerikanere som skal til Amerikalinjen i Oslo, med tanke på at en god plassering i Condé Nast som oftest slår ut direkte på hotellbestillingene.

Amerikalinjen I sin tid hovedkvarter for båtforbindelsen med USA Gjenåpnet under det historiske navnet i mars 2019 Bygget er nøyaktig 100 år gammel, og ble åpnet i 1919 Hotellet har 122 delikate rom og suiter Opprinnelige byggearkitekter er Andreas Bjercke og Georg Eliassen Arkitekt for ombyggingen er Kritt Arkitekter Finske Puroplan står for interiørdesign Operatør: Nordic Hotels & Resorts