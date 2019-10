Nazi-bunker blir luksushotell

Det høres kanskje dystopisk ut, men nå har altså en hotellkjede bestemt seg for å gjøre en gammel nazistbunker til hotell.

NH hotel Group er selskapet som, ifølge Forbes, skal gi den gamle bunkeren i Hamburg et nytt liv.

Slik skal altså St. Pauli Bunkeren i Hamburg se ut om bare halvannet år. Foto: bunker-stpauli.de

Før du begynner å tenke på de gamle, lave og våte bunkerne som Olsenbanden løp rundt i på 70-tallet på jakt etter nazigull, kan det være greit å opplyse om at dette er en enorm betongkonstruksjon over bakkenivå i Hamburg sentrum.

Det var lystigere ting på 80-tallet enn en forlatt bunkers i Hamburg Foto: bunker-stpauli.de

1.000 fanger bygget bunkeren

Bunkeren, med navnet St. Pauli-bunkeren og Feldstrasse-bunkeren, ble bygget på «bare» 300 dager under andre verdenskrig.

For dem som henger seg opp i byråkraiet er slikt oppsiktsvekkende, men nazistene brukte det som for dem var gratis arbeidskraft, eller bedre kjent som slaver fra konsentrasjonsleirene. Dermed er det mer grufullt enn imponerende, men det er likevel et fort som er bygget.

Over 1.000 fanger fra nærliggende konsentrasjonsleirer ble utkommandert for å bygge betongfortet.

Siden ble det brukt for å skyte opp antiluftskyts mot de allierte troppene.

Slik så det ut under krigen. Foto: bunker-stpauli.de

Blir minnesmerke

Dette er jo ikke akkurat en gladsak så langt, men bygningen ble også brukt som tilholdssted under bomberaidene mot Tyskland, og rundt 30.000 mennesker hadde tilhold her på ulike tidspunkter under krigen mens bombene falt.

Selv om bygningen ble bygget av nazister er det altså ikke snakk om noe slags alter for de som lefler med nasjonalistisk tankegods og destruktivt menneskesyn.

Tvert imot skal luksushotellet vie en egen del til minne om dem som ble offer for nazistenes herjinger. Og det er antagelig nettopp historien som vil tiltrekke mange gjester. Samtidig mener utbyggerne at hotellet skal både være en påminnelse om fortiden, men også en måte å bygge håp om fremtiden med å skape noe nytt.

Egentlig skulle bunkeren vært revet for lenge siden, men veggene er 3,5 meter tykke.

Derfor fikk det stå, og har gjennom årene vært både kulturscene, festivalområde og huset nattklubben med det svært tyske nattklubbnavnet «Uebel und gefahrlich». Eller «ond og farlig» som det blir på norsk.

Tykke vegger

Det er uvisst hvor selfie- og instragramvennlig det blir å overnatte, med tanke på internettdekning bak 3,5 meter betongmur. Allerede der er det gode grunner til å dra dit, men hotellet skal iallefall huse 136 rom, egen bar og cafè, et sportssenter og konferanseområder.

I tillegg skal det også lages en hage på taket, med 4.700 planteslag. Dermed blir det grønt og grått i en snodig og dysterluksuriøs symbiose.