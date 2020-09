Bygger Norges råeste nabolag

Akkurat nå er det et organisert kaos innvendig. At det er nærmere to år til åpning sjokkerer ingen som tasser rundt i den ærverdige gamle bygningen, nå pakket inn i tykke sponplater for å verne alt fra Per Krogh-kunst til gelender og marmortrapper. Med et slør av byggestøv, og til den urytmiske dunkingen fra en byggeplass.