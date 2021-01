Delen av Spania du skal reise til neste gang

På seiltur inn elven Ibaizabal Ibaia, står det heisekraner over alt. I dag renoveres gamle fabrikkbygg og områder som tidligere huset smelteverk om til hippe boligstrøk for en yngre generasjon. Og med dem kommer et upscale restaurant og kulturliv. Det er likevel noe uslepent og lite pretensiøst over baskernes holdning til mat, til tross for det høyeste antallet stjerner pr. innbygger i Europa.