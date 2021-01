Her får du rå luksus og historie

Siden 1891 har hotellet i enden av Nordangsfjorden vært et overnattingssted for fjellfolk og kongelige, omkranset av Sunnmørsalpene, og et naturlige stoppestedet for dem som trekkes mot fjellet. Hotellet huser beretninger fra tindepionerer som Charles W. Patchell og William Cecil Slingsby. Det er også et sted hvor eldre veteranbilentusiaster møter basehoppere over et glass champagne i hotellets hage.