Topp 10 hoteller å besøke når pandemien er over

Da F. Scott Fitzgerald og hans kone Zelda dro til den franske riviera i 1925 tok de inn i den mondene Villa Saint-Louis på Cap d’Antibes. Her skrev den store forfatteren «Tender Is The Night», og ekteparet var vertskap for store og deilig dekadente fester. I 1929 ble villaen forvandlet til Hotel Belles Rives, og har ikke mistet noe av sin glans. Den nydelige terrassen ligger praktisk alt oppå vannet og er perfekt for lunsj og lekre middager, og selvsagt et innbydende bad.