Topp 5 matbyer å besøke når pandemien er over

En Michelinrestaurant det virkelig er verdt å slå et slag for er Einsenternull. Her benyttes kun tyske råvarer, noe som vil si at ingredienser som for eksempel pepper, sitron og olivenolje ikke er i bruk. Cookies Cream er en annen interessant Michelinrestaurant som kun serverer vegetarmat – av ypperste klasse. Symptomatisk nok for Berlin ligger den gjemt bort i en sliten bakgård, men bestill for all del bord og let den frem. Maten er fantastisk.