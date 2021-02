Solgt for 790 millioner kroner

Du kan si at det gikk over forventning når Sotheby's New York-avdeling auksjonerte et portrett fra renessansen ved slutten av januar. Etter en rask utveksling mellom budgivere klasket auksjonarius hammeren i bordet på 92,2 millioner dollar. Skulle du ha vekslet inn norske kronasjer for å fiske opp amerikansk valuta i denne størrelsesordenen måtte du ha spyttet inn over 790 millioner kroner.