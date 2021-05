Pandemioppskrift: Riv vegger og halver rommene

Hindsæter har vært drevet av Karola Wenzel og Andrè Sundero i snart 20 år. De siste årene har de vurdert hva de ville gjøre, og de vurderte en stund å selge stedet. Det var på tide å kanskje gjøre noe annet med livet. Men så kom pandemien og det ble en helt annen vei å gå. Hindsæter Hotell ble bygget for snart 125 år siden, og har vært relativt uendret siden, med unntak av noen påbyggelser på 60-tallet. Grepene som nå er gjort er for revolusjonerende å regne, til tross for at de tar stedet enda mer tilbake til røttene, altså som sæter.