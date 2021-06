Åpner søvnspa i Portugal

Ifølge Robb Report, som har intervjuet sjefen for selskapet bak dette, Tiago Quaresma i O Valor do Tempo, var det naturlig å gå i samarbeid med Hästens. Quaresmas far grunnla selskapet på 90-tallet, og har alltid vært opptatt av historie. Mikrohotellet er derfor plassert i Coimbra i Portugal, nær Joanina-biblioteket, som står på Unescos verdensarvliste. Så da var det visst naturlig å velge et svensk familieselskap som også liker historie.