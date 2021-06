En av ti tror de kan vinne slåsskamp mot løve

Akkurat der er statistikken temmelig ok, siden de fleste tror elefant og neshorn vil være seirende. Begge fikk en suksessrate på 74 prosent. Deretter følger grizzlybjørn på 73, tiger på 70 prosent, flodhest på 69 prosent og løve på 65 prosent. Greit nok det, selv om det er noe underlig at folk tror at en krokodille er mer dødelig enn en alligator, med henholdsvis 67 og 65 prosent suksessrate. Så forskjellige er de ikke. Enda rarere er det kanskje at man først finner gorilla og isbjørn på 64 prosent. Særlig sistnevnte er et 600 kilos rovdyr som utelukkende labber rundt og denger ting i hodet. 17 prosent tror menneske har best sjanse, som er hakket over gås versus elefant, i førstnevntes favør.