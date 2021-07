Guide til økosommer på Vestlandet – rikingversjonen

Utslitt av horder med norgesturister, er det på tide å stikke fra bermen og oppleve litt ekte luksus på egenhånd med laksefiske i Lærdal. Før Lærdal går turen innom Aurland for en vaffel og en visitt hos Aurlandsskoen for et lite stykke norsk skohistorie. Deretter bærer det opp på Stegastein like i nærheten for nok et Instagram-bilde. Bare ikke forvent å få det imponerende utsiktspunktet for deg selv.