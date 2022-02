Thornybush Game Reserve ligger rett utenfor den adskillig større og mer kjente Krugerparken, men på grunn av den beskjedne størrelsen er dyrene roligere her. De blir ikke like stresset og lever mer i pakt med omgivelsene uten at så mange safaribiler forstyrrer dem her som andre steder. Da er også sjansen for å se dyra større. De oppfatter ikke bilene som trusler, og er såpass vant til å se dem at de ikke blir urolige, men uten at det er så mange biler i området at det går utover den tilsynelatende harmonien.