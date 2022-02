Mauritius brukte lockdown til å pusse opp – nå åpner de

Og Mauritius er virkelig en nydelig øy. Den lille nasjonen i Det indiske hav litt øst for Sør-Afrika er et yndet reisemål for mange nordmenn. Nå har ikke destinasjoner på de breddegrader vært særlig ettertraktet på lenge, men fra 1. oktober åpnet Mauritius igjen forsiktig for turisme – noe som åpenbart også var på høy tid, til tross for at myndighetene har vært ute med spesielle hjelpepakker som også har kommet hotellnæringen til gode for å redusere antall oppsigelser.