Akkurat den kjøreturen er ikke noe for folk med høydeskrekk, og i så fall kan du fint begrense deg til Capri by som ligger midtveis. Det er her alle de eksklusive opplevelsene finnes, og har du råd leier du deg selvsagt inn i en suite på et av luksushotellene med utsikt til de berømte kalksteinsklippene Il Faraglioni som strutter opp av havet. Her ligger også ankret yachter av det klart mer kostbare slaget, et naturlig supplement til overfloden som generelt preger øya.