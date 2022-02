To gamle Pullman-vogner som har tilhørt Orientekspressen er ramme for The Pullman Restaurant som er del av det irske femstjernershotellet Glenlo Abbey, ti minutter utenfor Galway på Irlands røffe vestkyst. For å si det forsiktig er det ganske spesielt å våkne i et av hotellets velutstyrte rom eller suiter og trekke for gardinene og se ned på deler av et gammelt togsett. Det er så du må gni deg i øynene for å innse at damplokomotiv og konduktør faktisk er fraværende.