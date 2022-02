Kjendisenes favoritthoteller

Bob Dylan, Janis Joplin og Patti Smith bodde alle på legendariske The Chelsea Hotel i New York. Før musikerne flyttet inn, var den amerikanske forfatteren Mark Twain fast inventar i det viktoriansk-gotiske landemerket. Hotellet ble bygd i 1884, først som et hybelkompleks, før det i 1905 ble gjort om til hotell, ifølge The New York Times. I dag er det blivende boutique-hotellet under rekonstruksjon.