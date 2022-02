Et naturlig neste stopp etter endt golfrunde er middag. Det finnes utallige å restauranter å velge mellom, fra irsk pubmat og burgersteder til lokale fiskerestauranter. Blant de mer kjente er Michelin-restauranten Willies, som ligger litt inn i landet. Alternativt, om du legger golfrunden til Dom Pedro Victoria-klubben, er énsterjernersrestauranten Emo i toppetasjen i det tilstøtende Anantara-hotellet et godt valg. Forøvrig, et supert femstjerners hotell med alle fasiliteter, nært golfbanene og en topp concierge-desk som fikser alt av booking av golfutstyr og transport for deg.