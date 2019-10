Flyr over vannet i 50 knop

Regattaene vil skje 75 fots enskrogsbåter med to justerbare T-formede foiler og et mindre T-formet ror. Det er strenge regler for hvor mange komponenter lagene kan bygge når det gjelder skrog, foiler, ror, mast og seil. Det er for å stimulere til mer simulering når det gjelder forskning og utvikling, i stedet for enda mer kostbar bygging og testing.

Noe er likt

Styringssystemene for foilene blir levert ferdig fra arrangøren, slik rigging og deler av masten også gjør. Konseptet for det myke vingeseilet som brukes som storseil, er dessuten ventet å gi positiv effekt på all type seiling.

De første bildene av båtene som nå er sjøsatt viser store forskjeller i design. ETNZ har en mer futuristisk fasong og det spekuleres i om storseilet vil gå helt ned til dekket uten en tradisjonell bom.

American Magic har allerede vist seg frem for fotografene med seilet opp og foilene nede, og riggen ser i alle fall tradisjonell ut. Det blir mye spenning fremover når det gjelder design og utvikling, men den endelige spenningen blir ikke utløst før i mars 2021.

AC75 Lengde: 20,7 meter + 2 meter baugspyd Bredde: 5 meter Vekt: 6.500 kilo Mast 26,5 meter Ror: 3,5 meter dyp, 3 meter bred Foiler: 5 meter dybde, 4 meter bredde Storseil: 135-145 m2 Fokk: 90 m2 Code Zer: 200 m2 Mannskap: 11 (960-990 kilo) America's Cup

Historien John Cox i skonnerten America vant i 1851 trofeet 100 Guinea Cup, laget av hoffjuvelér Robert Garrard i London. Det var på tilskuer Dronning Victorias spørsmål om hvem som ble nummer to at det legendariske svaret ble avgitt: «Deres majestet, det finnes ingen nummer to.» Siden det har amerikanerne dominert America’s Cup med 29 seire av 34 mulige regattaer, bare avbrutt av en borgerkrig og to verdenskriger. Australia har vunnet én gang, Sveits to og New Zealand tre. Bortsett fra et par rettssaker i 1988 og 2009, er konkurransene blitt avgjort slik John Cox ønsket da han donerte trofeet til The New York Yacht Club, døpte det om til «America’s Cup» og utformet reglene i gavedokumentet «Deed of Gift». Der sto det blant annet at «The America’s Cup er et evig utfordrertrofé for vennskapelig konkurranse mellom forskjellige land». Etter skonnertene ble det seilt i gigantiske J-båter, og etter andre verdenskrig 12-metere, før 75-fots America’s Cup Class overtok i 1992. Etter Larry Ellisons seier i den parodiske regattaen med forskjellige båter etter rettssaken i 2010, ble katamaraner valgt som båttypen for den 34. og den 35. America’s Cup før 75 fots foilende enskrogsbåter nå skal benyttes.