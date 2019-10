Warholm startet aksjeselskap for å ta imot inntekter på over 10 millioner

– Fondskontoen fungerer med sine fordeler, men alt blir ikke dekket opp, og det gjør man med et aksjeselskap. Vi finner ordninger som passer, sier Haddal.

« Puma-avtalen er en god avtale for Karsten. Det er sikkert » Kristine Haddal

6 mill. fra Puma?

I sommer kapret Puma-sjef Bjørn Gulden den norske vikingen etter at Usain Bolt hadde forlatt friidrettsbanen. Hverken Gulden eller Haddal vil si noe om størrelsen på avtalen utover at den er god.

Kilder opplyser til Finansavisen at Puma-avtalen ligger på mellom 400.000 og 600.000 euro i året. Det er før bonuser. Men bonuser har Warholm allerede sikret seg gjennom VM-seieren i Doha. Vi snakker følgelig fort om 6 millioner kroner fra den tyske sportsutstyrsprodusenten.

– Puma-avtalen er en god avtale for Karsten. Det er sikkert, sier Haddal. Den avløser en tidligere avtale med Nike, men den skriver seg fra den gang Warholm var i ferd med å etablere seg. Nå er mye annerledes.

– Det har ikke vært budkamp, men det er ulike deler av en slik avtale, og man ser på totaliteten, sier Haddal.

Hun har fremforhandlet avtalen sammen med Friidrettsforbundets manager, Ståle Jan Frøynes, som forhandler konkurransedeltagelser for Warholm.

22.500 pr. hekk

2019-sesongen har vært et eventyr for Karsten Warholm, og det betaler seg. Selv om Haddal bekrefter at det er i sponsoravtalene de største pengene ligger, har Warholm trolig 15.000 dollar i startpenger. Men ettersom han har vunnet samtlige fem Diamond League-konkurranser vanker det 10.000 dollar i premiepenger på toppen. Vi snakker følgelig om 22.500 kroner pr. hekk eller drøyt 1 million kroner i stevneinntekter.

« Det er riktig at det ligger mer penger i de personlige avtalene enn i premiepenger » Kristine Haddal

Men Warholm har flere sponsorer enn Puma, og der renner pengene inn mer eller mindre uavhengig av hans gode resultater.

Sponsorene heter Elkjøp, bemanningsselskapet Jobzone og matvarekjeden Extra. I tillegg har han avtaler med Hyundai, Polarbad og den lokale vakumtoalettprodusenten Jets Vacuum.

I sistnevnte selskap sitter onkel Knut som styremedlem.

BACK-TO-BACK: Gullvinner Karsten Warholm under finalen på 400 meter hekk under VM i friidrett 2019 i Doha i Qatar i Khalifa International Stadium. Foto: NTB Scanpix

Nivået på avtalene anslås å ligge mellom 500.000 kroner og 1 million kroner pr. sponsor - i gjennomsnitt.

– Det er begrenset hvor mange slike avtaler man kan ha. Men Karsten har til salt i maten, sier Haddal.

– Og det er riktig at det ligger mer penger i de personlige avtalene enn i premiepenger.

«Roll over»-avtale med Puma

Alt i alt snakker vi følgelig om inntektsnivåer på over 10 millioner kroner. Noen kostnader har han imidlertid. Som muttern og trener Leif Olav Alnæs, som er de to andre ansatte i selskapet utover Warholm.

Han har uansett ingen grunn til å bekymre seg. For utstyrsavtalene er skrudd sammen med det som heter «roll over»-mekanisme.

Det betyr at Warholms prestasjoner og bonuser i 2019 setter nivået for sponsoravtalen for 2020.

Men Puma-sjefen har allerede begynt å spinne på Warholm-suksessen. Etter VM-gullet kunne norske medier rapportere at hemmeligheten til VM-gullet skulle ligge i en helt ny Puma-sko utviklet av Leif Olav Alnes for Karsten Warholms «tynne» fot.

Og neste år er det OL i Tokyo.

Finansminister Elsa Haddal kan allerede nå begynne å smøre kulene på kuleramma.