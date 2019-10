Karsten Warholm nådde verdenstoppen på én sesong

– Hva må bli bedre?

– Jeg holdt de første 300 meterne svært bra i fjor. Det største forbedringspotensialet er hekkepasseringene samt å stå distansen helt inn – også de siste 100 meterne.

– For å klare det løper jeg mye, og mye med vektvest samt en del anaerobt. Det hjelper når en skal løpe de siste 100 meterne og bena er fulle av syre.

VM i London i august vil han helst ikke snakke så mye om.

– Målet er å prestere en god tid og komme til en finale, men det kan bli både stang inn og ut.

– Hva kan du oppnå tidsmessig?

– Jeg hadde 48,49 på 400 meter hekk i fjor, og har snakket om at jeg er fornøyd med å prestere det nivået sånn halvveis stabilt. Hvis jeg er heldig, kan jeg klare norsk rekord, men det er vanskelig å si om jeg kan presse ned mot 48 blank eller under 48. Jeg tror jeg kan presse litt ned.

– Jeg er opptatt av at det er bedre med noe som er godt gjort enn godt sagt. Det er én ting å si noe, men noe annet å gjøre det. Jeg er litt fan av den siste varianten.

Ingen vekttrening

Hvor mye bedre er så Warholm nå enn han var i fjor?

– Den største forskjellen er at jeg har utviklet litt bedre teknikk ved at jeg har hatt flere hekkepasseringer. I fjor begynte jeg å løpe 400 meter hekk nærmest som et spontant innfall. Nå har jeg arbeidet over lengre tid og fått bedre stayerevne.

Karsten Warholm (t.h.) og trener Leif Olav Alnes. Foto: Ivan Kverme

– Min første ordentlige 400 meter hekk var i Florø i juni. Jeg løp på 49,63, og utviklet meg veldig allerede til EM i juli og videre til OL i august. Leif Olav var hjernen bak satsingen.

– Jeg så at Karsten hadde et langt steg samtidig som han hadde Europas beste 110 meter hekk med juniorhøyde. Når man tar hekkene fort og har god stayerevne, så betyr det 400 meter hekk, sier Alnes.

– Jeg legger inn mye arbeid og utnytter fasilitetene vi har, selv om konkurrenter lever i et bedre klima, sier Warholm.

Det betyr mye løping med og uten hekker og enda lengre pauser samt turning med Andreas Thorkildsen. Men i motsetning til Thorkildsen, driver ikke Warholm med vekttrening.

– Vi har ikke funnet plass til vekttrening. Styrketrening med vekter koster mye fysisk. Men vi driver med en del hopping med lettere vekter samtidig som vi bruker vektvest.

– Vi trener styrke, men ikke konvensjonelt. Løping er også styrketrening, sier Warholm.

Bedre nå enn i fjor høst

Om det holder får vi svar på i åpningsstevnet i Florø tidlig i juni og deretter på Bislett Games, der Warholm er trekkplaster og utfordrer til OL-vinner Kerron Clement. Konkurranseplanen er ikke lagt, men Warholm skal løpe U23-EM i juli og deretter VM i London i august.

– Jeg er drøyt ett sekund bedre nå enn jeg var i fjor vår, men det betyr ikke at jeg blir tilsvarende raskere enn tiden fra OL ettersom jeg hadde så stor fremgang i fjor sommer.

– Men han er fire tideler bedre på 400 meter i vinter enn han var i fjor, og han har startet bedre i vinter enn han avsluttet i fjor høst, sier Alnes.