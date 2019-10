HAR TRUA: Nordmenn jubler for både Petter Northug og brillene hans, ifølge en undersøkelse fra Norstat, og skikongen har pushet ut 40.000 briller til over 200 butikker så langt. Foto: NTB Scanpix

Petter Northug og Jon Inge Gullikstad har solgt 40.000 Northug-briller og satser på at mange blir julegaver