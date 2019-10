Test av toppturski 2018

Denne saken ble først publisert i Finansavisen Sport & Fritid 30. november 2018.

BJORLI SKISENTER, OPPLAND: – Når vi først har åpnet skianlegget for sesongen, så holder vi åpent hver dag og stenger ikke, sier billettansvarlig Pernille Melbye.

Skisenteret på Bjorli har i en årrekke vært blant landets aller første til å dra i gang heisanleggene.

Med sesongåpning i månedsskifte oktober/november og alpinløyper til godt ut i mai, er det også få andre anlegg som kan vise til like lang sesong.

Kulde og kunstsnø bidro til at anlegget kunne skilte med et 60 centimeters snølag i to løyper allerede i starten av måneden.

Randonee * Ordet er fransk og betyr «å gå på fjelltur». * Konseptet er enkelt: Gå opp på en fjelltopp ved hjelp av skifeller og stå på ski ned igjen. Skiene minner om klassiske alpinski og har typisk bedre kjøreegenskaper enn langrenn og fjellski, men veier til gjengjeld mer. * Idretten stammer fra militært patruljeløp, som var OL-øvelse allerede i 1928 og endte med gull til Norge. Kilde: Norges Skiforbund

Så kom mildværet.

Det er et hvitflekkede syn som strekker seg oppover bakken.

DYRT UTSTYR: Starter man fra scratch koster det fort flere titalls tusen hvis man skal ha både skipakke og sikkerhetsutstyr. Foto: Eivind Yggeseth

Garantert turglede

– Det er fantastisk mange bra toppturski på markedet for tiden. Alle skiene vi har testet vil gi betydelig skiglede, forsikrer en optimistisk Knut-Erik Tessnes, som har vært på tur før og drar på seg hetta i det lette regnværet.

Forholdene for Finansavisens første test av toppturski, eller randoneeski, kunne med andre ord vært bedre, men har man først lånt skiutstyr verdt rundt en halv million kroner, så nytter det ikke å skylde på værgudene.

Dessuten skal rett være rett; det er fortsatt skiforhold på Bjorli.

Tessnes, som til daglig arbeider som skiguide for Gjendeguiden har fått med seg kollegene Kjell Erik Reinhardtsen og Iver Lund Aakre. Tessnes holder til daglig til i Vågå, Reinhardtsen har tatt turen fra Oppdal, mens Aakre kommer fra Lom.

Sammen med forsvarsveteranen og supermosjonisten Ole Johan Sæther, utgjør trioen testpanelet.

Lette mellomklassemodeller

Vi har testet elleve toppmodeller fra forskjellige produsenter med midtbredde fra 85 til 97 millimeter og vekt pr. ski fra 1.240 til 1.500 gram.

De aller beste kjøreskiene på markedet utgår dermed med stor sannsynlighet, og heller ikke skiene for konkurranseløpere er med.

STØDIG I LUFTEN: Åsnes Tindan fikk skryt for å være en god ski for nybegynnere, men var ifølge testpersonene mer stabil i høy enn lav fart. Foto: Eivind Yggeseth

Flere av skiene vil fungere godt både i skianlegg og på topptur, selv om mange av modellene nok ligger i det nedre sjiktet med tanke på vekt og bredde i mellomklassen.

Testpersonene, som veier mellom 75 og 100 kilo og er fra 175 til 190 centimeter lange, har testet inntil to forskjellige lengder av de forskjellige modellene.

INGEN FULLKLAFF: Skien fra Movement ble godt mottatt av tre av deltakerne, men ikke av Ole Johan Sæther: – Jeg sleit litt med denne skia og synes jeg «mistet» den litt i svingene, sier han. Foto: Eivind Yggeseth

Produsentene har levert skiene ferdig preppet med demobindinger og skifeller. Testpersonene har brukt egne skistøvler og har i den grad det har latt seg gjøre gitt tilbakemeldinger kun basert på skiene.

Atomic og K2 best i motbakke Testpersonene ble bedt om å rangere skiene på en skala fra en til fem basert på egenskapene i motbakke. Her var det svært vanskelig å skille mellom modellene poengmessig og alle skiene fungerte svært godt oppover. Skiene fra K2, Atomic og Rossignol utmerket seg imidlertid som spesielt velegnede i motbakke. Testkriteriene var balanse, altså hvor lett det var i kontrollere skien i motbakke med feller, samt vending, hvor godt skien lot seg kontrollere i motbakke i bratte heng.

Selv om skiene er tiltenkt heisfritt terreng, tar testpersonene i bruk anlegget for å legge bak seg høydemeter mer effektivt.

Etter en utforkjøring eller to, klistres fellene på, og de samme høydemeterne forseres i motbakke.

Bruk og erfaring avgjør

Spesielt øverst i anlegget holder forholdene seg relativt stabile, mens slushen blir mer utbredt lenger ned i bakken utover dagen.

XXL venter nytt vekstår – Fjellski, randonee og langrenn, og da spesielt felleski, har vært de største vekstområdene innen skisport de seneste årene, og det er også her vi ser størst vekst i år. – Vi forventer at salget av randoneeski vil fortsette å øke utover vinteren til tross for at kategorien hadde en meget bra vekst i fjor, sier Pål Gøran Åstrøm, innkjøpsdirektør for ski i Europa i XXL. Han sier randonee har gått fra å være en idrett for spesielt interesserte, til å bli en ny trendy folkesport. Treningsaspektet er en viktig del av trenden, men også rekreasjon og turopplevelser, mener han. Kjørerettet Katogorisjef Henriette Lund hos Oslo Sportslager synes ikke jaget etter de aller letteste og spinkleste skiene er like stort som før. – Folk ønsker seg kjørerettede ski som har bedre kjøreegenskaper enn de aller letteste skiene, sier hun. Lund mener også det er viktig å ikke glemme bindingene og skoene. Støvlene kan være verdt sin vekt i gull, mener hun. – Finn ut hva slags toppturer du ser for deg å gå på. Støvelen kan gjøre turen til suksess eller fiasko, så bruk tid og krefter på å prøver forskjellige støvler slik at du får noe som passer foten, sier hun. – Lette ski som gjelder Fischer-importøren Finor har blant annet lansert en ny skistøvel i forkant av årets topptursesong. – Støvelen bidrar til at det blir enklere å kombinere topptur og frikjøring, sier Alf-Roger Holme, markedssjef i Finor. I det rene topptursegmentet mener han fortsatt vekten er svært viktig for mange. – Det er lettere støvler og lettere ski som gjelder. Spesielt de som har gått en del på langrenn tidligere og nå ønsker å gå på toppturer i fjellet, vil gjerne ha relativt lett utstyr, sier han, og legger til: – Samtidig er det fortsatt mange som ønsker utstyr som er tilrettelagt for kjøringen. For XXL er det kategorien mellomlette randoneeløsninger som er størst, det vil si ski med bredde mellom 85 og 95 millimeter, vekt på 1,3 til 1,4 kg pr. ski og støvler som veier fra 1,2 til 1,6 kilo. Rundt 60 prosent av toppturutsyret som selges hos XXL er i denne kategorien. – Her kjøper folk gjerne en blanding av relativt lette ski, men med kjøresterke støvler og bindinger, sier Åstrøm.

Hvordan skiene fungerer i silkemyk puddersnø, må vi komme tilbake til en annen gang.

– Wolverine-skien fungerte svært godt på hardt føre for min del, sier Reinhardtsen.

Testen av skiene fra Åsnes og Dynafit ble imidlertid ingen innertier for testteamets tyngstemann.

Har solgt 3.000 skipar «Made in Scandinavia» – Folk er nok blitt flinkere enn de var til å velge riktige ski i dag enn de var for bare få år siden, sier Jens-Martin Johnsrud, gründer og daglig leder i Stereo Ski. Stereo ble etablert av sivilingeniøren i 2008. I startfasen utviklet selskapet vannski, før Johnsrud bestemte seg for å forsøke å lage verdens beste ski. Så langt har selskapet utviklet og solgt rundt 3.000 skipar. Designen foregår fortsatt i Norge og produksjonen i Åre i Sverige. Nylig uttalte Johnsrud til Finansavisen at målet er å selge 5.000 par i året innen fem år, etter at selskapet har trappet opp satsingen i Europa, Japan og USA. Dyrest og nest best Stereo Wolverrine-skiene Finansavisen testet fikk svært gode skussmål blant testpersonene, og var best i svingen og kun slått av skien fra Rossignol samlet sett. Finansavisen testet både Wolverine MK 3-skien og Carbon Wolverine V2. Førstnevnte er en ski som produsenten mener er en svært allsidig toppturski, og også vil fungere godt i et heisanlegg, mens sistnevnte er en mer renspikket toppturski og dessuten Stereos letteste. Med en pris på nærmere 11.000 kroner (7.995 kroner for MK 3), er Carbon Wolverine V2-skien også testens desidert dyreste. Trekjerne Samtlige testpersoner var enige i at Stereo-skiene egner seg best for personer som har stått mye på ski. – Man velger naturligvis ikke de letteste skiene hvis man skal kjøre utforløypa i Kvitfjell. Vi ser imidlertid at stadig flere er villige til å kjøpe seg forskjellige ski. Er man litt viderekommen er det ikke uvanlig at man har flere par til forskjellige forhold, sier Johnsrud. Alle skiene til Stereo har trekjerne. De letteste skiene er forsterket av karbonfiber, mens det er brukt en kombinasjon av karbon- og glassfiber i den vanlige toppturkolleksjonen. – For frikjøringskolleksjonen, hvor robusthet gjerne er viktigere enn lav vekt, består trekjernen av bøk, sier han.

– Men de er nok lettere å bruke for de som har kjørt lite på ski, og passer trolig godt til de som skal kjøpe sitt første par, sier guiden som har med rundt 70 skidager i året, før Tessnes skyter inn:

– Vi har hatt disse skitypene på Gjendesheim til utlån, og mange elsker de fordi de er så lettkjørte. Derfor gir det ingen mening å slakte noen av modellene, siden bruksområdet kan variere og skiopplevelsen tross alt er subjektiv.

De fire testpersonene er videre enige i at det er bruken og skierfaring som er avgjørende for hva som vil være den ideelle skien for hver enkelt.

– For den som vurderer å kjøpe slik utstyr, så er jo de fleste skiene her et svært godt utgangspunkt som startski. De er hverken for smale eller for tunge. Dette er veldig fine allroundski, sier Iver Lund Aakre.