SATS-sjef satte rekord Trondheim-Oslo, løper 10-milsløp og svømmer halvmaraton

Da Frank Løke og 52 andre svømmere under dramatiske forhold ble reddet av redningsskøyta i svømmekonkurransen Open Water Horten-Moss, fullførte SATS-topp Scott Owen konkurransen, og gjorde seg klar for å svømme over dobbelt så langt.

– Det er selvrealisering. Og det er min lille, egoistiske fritid som bare jeg råder over. Men det gjør meg også mer kapabel som mann og pappa. I tillegg gir det integritet i jobben - practice as you preach, sier Owen.

– Jeg lever av at folk skal trene og ha det sunt og bra fysisk og mentalt. Da må jeg gjøre det samme selv.

Mannen har satt rekord i sykkelrittet Trondheim Oslo, løpt en drøss maraton, fullført 10-milsløp samt svømt Horten-Moss flere ganger - før han la ut på svømmekonkurransen fra Osudden i nordenden av innsjøen Vidöstern i Småland og helt til Sundet. Distansen er på 21,5 kilometer - hvis man klarer å svømme helt rett hele veien, noe som er få forunt.

– Jeg liker å inspirere folk, og det som virker hårete er faktisk realistisk, sier han.

Mon det.

HAR IKKE BESTEMT SEG: - Foreløpig driver jeg kun alternativ trening deriblant intervalltrening, styrke, svømming og terrengsykling med barna, sier Scott Owen som ikke har bestemt seg for hva det neste monsterprosjektet blir. Foto: Eivind Yggeseth

– Det var en mental seier

Det var ikke gitt at Owen skulle ende som en av Norges best trente.

– Jeg var typisk engelsk, drev litt fotball og litt friidrett, men jeg var gjennomsnittlig, og deltok ikke i noen nasjonale konkurranser. Jeg var akademisk og hadde fokus på skole, sier han.

– Ettersom jeg studerte i England var det naturlig å begynne å ro 8-er. Jeg prøvde meg også i triatlon, men det var først da jeg kom til Norge i 2001 at jeg fikk øynene opp for distansesykling.

– Jeg syklet Trondheim-Oslo tre år på rad, og var med på å sette en løyperekord som sto i fem år. Jeg lærte mye av syklingen. Parallelt fikk jeg interesse for triatlon, og gjorde det ganske godt i Ironman.

I Norseman har Owen en 17. plass på merittlisten. Familieforøkelser var ikke til hinder for at Owen fortsatte treningen.

– Jeg løp mange maraton rett over 3 timer, men klarte aldri å løpe under før jeg endelig lyktes i Amsterdam i fjor. Det var en skikkelig seier.

Scott Owen er PT på SATS, og løper, svømmer og padler lange distanser. Foto: Eivind Yggeseth

– Samme år tenkte jeg at jeg måtte løpe skikkelig langt. Jeg fullførte Ecotrail 50, men ville løpe enda lengre, hvorpå jeg løp 100 km langs Themsen i London.

– For meg var det en mental seier at jeg orket det.

– Kan ikke tenke at man er sliten

Tøffere utfordringer fulgte i det våte element. Men årets Horten Moss Open Water, en distanse på 10 kilometer ble tøff for mange da vind og sterk strøm drev svømmerne ut av kurs.

– Jeg kom meg over, og er glad for det, sier han.

Den tøffe generalprøven kom godt med da Owen kort tid senere skulle svømme mer enn et halvmaraton.

KORT OG GODT: Det er bra å ha en 3-timersøkt i helgen, men 45 minutter intens trening flere ganger i uken fungerer bra for meg, sier Scott Owen. Foto: Eivind Yggeseth

– Det gjør noe med kroppen å ligge 7,5 timer i vannet.

– Jeg jobbet med å holde de negative tankene borte. Mentalt var det vanskeligere enn jeg trodde, og mye verre enn å løpe ti mil.

– Man føler seg isolert og det er ensidige bevegelser. Men det går ikke å tenke at man er sliten i skuldre eller har krampe i beina. Man må tenke neste merke, neste merke og så videre.

ENDELIG PÅ LAND: – Jeg jobbet med å holde de negative tankene borte, sier Scott Owen om de 7,5 timene i vannet i Vidosternsimmet. Foto: -

Flytende matstasjoner underveis sørget for næringstilførselen.

– Men fordøyelsen stopper opp i vannet, så du kan ikke innta for mye.

Han hadde forberedt seg i fire måneder med svømmetrening og forebyggende styrke. En svømmetrener ga nyttige innspill om arbeidsøkonomi.

– I en slik lang konkurranse handle det om å svømme billigst mulig. Selvfølgelig kan man svømme på bølgen til en konkurrent, men man risikerer at han navigerer feil, og at man svømmer for langt, så det ble til at jeg svømte for det meste for meg selv.

VARIERER MYE: Scott Owen setter fra seg sykkelen og skifter til joggesko halvveis på veien hjem fra jobb. Det er duket for intensiv trappetrening. Foto: Eivind Yggeseth

– 45 minutter fungerer bra

– Hva blir neste prosjekt?

– Det vet jeg ikke. Jeg skal komme på noe. Foreløpig driver jeg kun alternativ trening deriblant intervalltrening, styrke, svømming og terrengsykling med barna.

– Du er i Norge og driver med all mulig idrett, men ikke langrenn?

– Jeg har null skibakgrunn, men jeg vet det hører med, og jeg liker skogen. Jeg har elendig teknikk, men jeg har lyst til å gjøre noe der.

OFFENSIV: ECO Trail 50 var ikke nok for Scott Owen som ville løpe enda lenger, og gikk løs på det 100 km lange løpet Thames path. Foto: -

– Min filosofi i jobb og trening er å gjøre kroppen i stand til å kunne gjøre hva som helst. Ved å ha grunnleggende funksjon slik at jeg raskt kan spesialisere meg uansett retning.

– Hva er din treningsfilosofi?

– Det er bra å ha en 3-timersøkt i helgen, men 45 minutter intens trening flere ganger i uken fungerer bra for meg.

– Ikke når man skal sykle Trondheim-Oslo?

– Da måtte jeg investere flere timer i hver økt. Vi var ute seks timer både lørdag og søndag i flere måneder. I tillegg hadde vi kortere økter i uken.

KOMBI-TRENING: – Jeg trener sykkel som transport til jobb 4-5 dager i uken. Da legger jeg gjerne inn en økt med trappeintervall midtveis i sykkelturen, sier Scott Owen. Foto: Eivind Yggeseth

Sykling med innlagt trappeløp

I dag trener Owen «bare» 10-12 timer i uken.

– Jeg bruker vinteren til å jobbe med grunnleggende styrke, mobilitet og skadeforebyggende trening samt å få en god base med kondisjon. Deretter tilpasser jeg det inn mot konkurranseperioden.

Det høres uoverkommelig ut for en trebarnspappa.

– Jeg trener sykkel som transport til jobb 4-5 dager i uken. Da legger jeg gjerne inn en økt med trappeintervall midtveis i sykkelturen.

Det krever et raskt kostymeskift.

– Jeg har alltid med meg joggesko i sekken, sier Owen.

– I tillegg har jeg to-tre styrkeøkter i løpet av uken og noe spesifikk trening som løping i form av intervalløkter på mølle eller ute.

Owen bor på Kjelsås og jobber som regionansvarlig for de personlige trenerne hos SATS. Det handler om rekruttering samt personlig oppfølging av rundt 150 trenere. Mest innsats legger han ned på sentrene i sentrum, Skøyen og Drammen.

Vil kunne gjøre alt

– Hva er meningen med all treningen?

– Jeg vil ha det bra på mange nivåer i livet, og jeg tror et godt styrkegrunnlag, balanse og symmetri bidrar til det.

Vi har unnlatt å nevne at han også har deltatt i innendørs romesterskap samt kettlebell-mesterskap.

– Hvis noen vil ha meg med på klatring, vil jeg ha en kropp som er i stand til det. Hvis vi skal sykle til Sørlandet neste helg, så vil jeg kunne være med på det.

GOD BALANSE: Mye trening gjør Scott Owen i stand til å gjøre alt han har lyst til. Foto: Eivind Yggeseth

Selvfølgelig har Owen forlengst kastet seg på trenden der man kombinerer svømming og løping, såkalt Swimrun. Antrekket er våtdrakt og joggesko over typiske distanser på 4-5 mil der svømmeetappene kan være fra 200 til 2.000 meter og løpeetappene fra 2 til 10 kilometer.

– Jeg har konkurrert i swimrun flere ganger. Det er veldig kult, og kommer til å ta over for triatlon, spår Owen.

Men for Owen handler det om å finne den neste store utfordringen. Det skal koste å være PT-sjef i en treningssenterkjede.