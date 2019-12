– Selvsagt kan idrettsutøvere kose seg med vin og bløtkake

Den opprinnelige trondheimeren er barnestjernen som ble best i verden. Hun er den eneste som har hatt verdensrekordene på 5.000 meter bane, 10.000 meter bane, 15 kilometer landevei, halvmaraton og maraton til samme tid.

De 20 siste årene har hun vært trener. Siden 2015 har Team Ingrid Kristiansen eksistert med flere utøvere blant landets beste. Disse betaler for å få råd av Kristiansen fremfor å bruke klubbtrenere.

I november var det helgesamling hjemme hos treneren. Kristiansen laget maten og regisserte aktivitetene og kom med oppmuntrende tilrop og mye smil.

Løperdronningen gir også råd til en del andre utøvere og har treningspartier med stavgang og løping. Alle uansett nivå kan kjøpe råd fra henne.

Noen av kundene bruker kanskje 65 minutter på milen.

– Målet er å få dem til å bli glade i å bevege seg.

Vin og bløtkake

63-åringen mener at mange utøvere, spesielt damer, kan ha større selvtillit og virkelig tro at de kan nå målene.

– Mange er dessuten for opptatt av hva de gjør. Det er lov til å gå på en og annen fest, drikke vin, spise bløtkake og usunn mat. Det er heller ikke nødvendig å legge seg til faste tider. Selv hadde jeg aldri noen fast leggetid og kunne spise usunt. Vær ikke for streng med deg selv. Du lever bare en gang, men selvsagt kan det ikke være vin og fest for ofte.

Fast økt

Alle som trenes personlig av Ingrid, må løpe på tredemølle to eller flere ganger i året. Utøverne på Team Ingrid Kristiansen gjør det opptil en gang i måneden. Nivået kartlegges. Det slås fast hvor høy pulsen skal være under varierende intensitet.

ENGASJERT: Ingrid Kristiansen er i høyeste grad tilstedeværende. Foto: Erik Borg

– Den enkelte må trene på sitt nivå.

Mølleøkten skjer hjemme hos treneren på Røa i Oslo.

– Dette er litt som pappa Ingebrigtsen gjør det, men på et lavere nivå. Det er ingen stikk og måling av blodverdier.

Verdens beste

1.150 kroner koster en løpetest med personlige råd. Test og treningsoppfølging gjennom et helt år er priset til 16.000 kroner. Ukentlig gruppetrening over tre måneder koster 3.000 kroner.

INTERVALL NESTE: Ingrid Kristiansen forteller hva som venter til Andrea Fjellseth og Katrine Hillestad. Foto: Erik Borg

Ektemann Arve Kristiansen, datteren Marte Kristiansen, sønnene Sondre og Gaute og svigersønn Thor Kristian Øvergaard er også involvert i virksomheten med å arrangere treninger og gi veiledning om kosthold.

– Finner du glede i å trene utøvere som har langt frem til ditt nivå eller har som mål å kunne jogge noen kilometer?

– Det er morsomt å hjelpe folk til å få ut sitt potensiale, hevder 10.000-verdensmesteren fra 1987.

Mindre trening, enda bedre

Da Astrid Brathaug Sørset kuttet ned på treningen, ble siviløkonomen av landets raskeste.

29-åringen har opplevd stor fremgang i 2019. Persene er blitt 34.39 minutter på ti kilometer og 1.17.17 time på halvmaraton. Sørset var tiende raskeste norske på begge distanser.

– Jeg begynte å trene kortere økter. En time ble stort sett til 45 minutter. Det ble mer hvile. Totalbelastningen er det viktig å ta hensyn til, sier siviløkonomen.

Endringen var i tråd med råd fra trener Kristiansen.

– Ingrid bruker å gi mer skryt om jeg har trent for lite enn for mye, ler Astrid.

NØKKELØKT: Astrid Brathaug Sørset løper på mølla hjemme hos Ingrid Kristiansen. I slutten av november sprang den fulltidsarbeidende siviløkonomen raskere og lettere enn noen gang tidligere etter sesongpausen på høsten. Foto: Erik Borg

I 2019 ble det gøy å gå i kjelleren. Kroppen lystret. Endelig var idrettslig aktivitet i balanse med fulltidsarbeid.

Det var høsten 2015 at Sørset tok kontakt med Ingrid Kristiansen for å få nye impulser.

– Ingrid er så direkte, forteller hva hun virkelig mener og vil meg alt vel av hele sitt hjerte, sier Sørset.

TIL INSPIRASJON: Det er glimt fra Ingrid Kristiansens utrolige karriere på ved møllene hvor Astrid Brathaug Sørset testes og treningen analyseres. Foto: Erik Borg

Løpstalentet ville heller betale for å ha Kristiansen som trener enn en gratis klubbtrener.

– Jeg betaler litt, men det er det virkelig verdt, sier Astrid.

Neste år er målet å se 33-tallet på ti kilometer og 1.15 timer på halvmaraton.

Hun arbeider hos Ecit på Fornebu, Bostedet er bare 500 meter fra arbeidsstedet.

Det meste av treningen skjer alene.

Ukentlig blir det fra syv til 13 økter.

– Allerede i løpet av fem minutter etter gjennomført økt kan jeg få en tilbakemelding fra Ingrid. Via pulsklokken kan hun se hva jeg har gjort. Et par ganger i uken bruker vi å prates på telefon.

Om ikke Kristiansen ser utøverne på Team Ingrid Kristiansen så ofte, følger hun dem gjerne daglig.

FILMER: Ingrid Kristiansen er aktiv med mobilen under øktene. Ingeborg Noraune filmes. Etterpå gir Kristiansen konkrete råd til utøverne med video og kommentarer. Foto: Erik Borg

– Når jeg får tilgang til data fra utøvernes pulsklokker, kan jeg kommentere treningen. Har det vært en intervalløkt med åtte ganger tusen meter, ser jeg hvordan pulsen har vært når de har løpt og om de har gått i pausene. Jeg ser aldri på hvor fort de løper. Pulsen er det viktige. Det handler om å trene smart.

– Det må du virkelig ha gjort – selv uten pulsklokke?

– Jeg var dyktig til å lytte til kroppen. På fellestreninger midt i uken var det ikke alltid jeg var av de raskeste. Jeg kunne holde igjen. Det er bedre å være best på konkurransene enn på onsdags-intervaller. Mange trener for hardt. Ingen har vondt av å hvile. Hva er forresten det viktigste talentet? Å aldri gi opp.

– Du har aldri vært trener på landslag?

– Det stemmer. Jeg er heller ikke blitt spurt om å være leder for landslag på noe nivå.

– Rart?

– Jeg har nok vært for frittalende og utsatt for smålighet. Det er dessverre ikke alle som takler en kvinne som har klare meninger.

TEAM INGRID KRISTIANSEN: Foran fra venstre: Heidi Pharo, Ingrid Kristiansen, Astrid Brathaug Sørset, Silje Torsvik, Hanne Mjøen Maridal, Katrine Hillestad, Ingeborg Noraune og Andrea Fjellseth. Bak: Sondre Kristiansen, Thor Kristian Øvergaard og Jan Gulbrandsen. Foto: Erik Borg

Ikke lenger blodsmak

Hun er utdannet bioingeniør. I de første seniorårene var hun yrkesaktiv.

– At jeg hele tiden hadde skole, jobb eller unger å ta hensyn til ved siden av idretten, ga en god balanse i livet.

– Hva gjorde deg så ekstremt dyktig?

– Riktig trening, gode gener og rett innstilling.

Først 39 år gammel og som mor til tre, ble det satt strek for karrieren.

Når løpepresset er med utøverne i Team Kristiansen, sykles det. Tøffe øktene hører fortiden til.

– Men jeg har aldri trent med så høy intensitet at jeg har hatt blodsmak. Fortsatt kan jeg ta på meg startnummer, men hver gang er det for å løpe sammen med andre, ikke for å prestere.