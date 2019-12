– Joda, studielån har jeg. Det har lav rente

– Nå må du kjøre, var ordren fra John Kristian Dahl til Tore Bjørseth Berdal da det gjenstod fem kilometer av det 95. Vasaloppet.

Det var tett snøvær. Kun to spor var oppkjørt. Berdal var brått en del meter foran. I feltet lå lå to mann fra Team Koteng først i hvert av sporene. I ledergruppa var også Chris André Jespersen, Berdals private hjelper på klassikeren i Sverige. Mannen i front gikk alt han kunne for å unngå en reprise på året før.

Lag etter lag

Som ung senior var Berdal topp ti i Skandinavisk Cup noen ganger. I 2011 ble han spurt av Chris André Jespersen om å bli med på langløpslaget Team United Bakeries.

– Jeg er en seig kar. Langløp passer for meg, gliser han.

For tredje sesong på rad dreier det som om Team Koteng. Berdal er både en av de seks utøverne på laget og i praksis daglige leder.

– Jeg ordner sponsorer, fikser smøreapparatet, steder å bo, flybilletter og passer på økonomien.

– Hvordan betales du for denne jobben?

– At jeg selv kan satse på ski. Det er den beste godtgjøring. Så er det også mye læring i å drifte et selskap, sier skiløperen.

Organiseringen skjer gjennom aksjeselskapet Skimagi på vegne av Team Koteng. Skimagi eies med en tredel av Berdal, John Kristian Dahl og trener Bernhard Rønning.

– Er det ikke stress?

– Det er mye å tenke på, men enkelte bidrar på forskjellige områder.

– Du husker alt?

– Det kan vel være noen som er blitt stående igjen her og der. Det kan bli knappe tidsmarginer, men alle bruker å komme frem.

TRIPPEL: Team Koteng hadde topp tre i herreklassen på den 95. utgaven av Vasaloppet. Tore Bjørseth Berdal (i midten) vant foran Stian Hoelgaard (t.v.) og Torleif Syrstad. Foto: VISMA SKI CLASSICS/MAGNUS ÖSTH

Studier på halvtid

I løpet av et par ukers tid vil 31-åringen ha levert masteroppgaven i sivilingeniør-studiet i industriell økonomi og teknologiledelse på NTNUI. Det femårige studiet er tatt over ti år.

– Hvordan er det å være langløper når det gjelder det økonomiske?

– Jeg klarer akkurat å leve av det. Men hadde pengene vært viktige, hadde jeg gjort noe annet enn å stake 1.000 timer på ski i året.

– Du trenger ikke finansiere satsingen med studielån?

– Det gjør jeg ikke, men jeg har likevel studielån. Det har så lav rente, smiler Berdal.

På sommeren trenes de fleste øktene sammen med «vanlige» langrensløpere som blant annet Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug.

– Er det ikke bare staking som gjelder for dere langløpere?

– Om sommeren trenes vi ganske så likt med de som går tradisjonelt langrenn.

Ble inngått

Under Vasaloppet i 2018 gikk også Berdal i fra. Han rykket da det gjenstod 22 kilometer enda det snødde. 2,5 kilometer før mål ble han tatt igjen.

– Jeg var oppe 1.15 minutters forsprang. Det var hardt å bli inngått.

– Hva gjorde at nettopp du fikk gå alene sist vinter? Hadde ikke trippel-vinner John Kristian Dahl lyst på en fjerde seier?

– Om noen i teamet skulle gå i fra før mål, skulle jeg få sjansen. Spurten var de andres mulighet.

Mannen i tet ble ikke inngått. Team-kameratene bremset feltet. Om noen ville forbi, måtte de ut i løssnøen. Trønderen, som kommer fra Krokstadøra i Snillfjord kommune, vant.

– I langløp er ikke noe større enn Vasaloppet. I vinter går jeg for en ny seier. Blir det oppholdsvær, kan det absolutt være aktuelt å gå i fra når det gjenstår et par mil.

Seieren innbrakte 95.000 kroner fra arrangøren og en del bonuser fra utstyrsleverandører.

– Det ble en god dag på mange måter. Sist vinter ble også Team Kotegn verdens beste langløpslag.

Fra jul er det ski på heltid. Hva den nyutdannede gjør til våren, vet han ikke.

– Motivasjonen er viktig med tanke på å fortsette med skiene. I forhold til vanlig arbeid så blir jeg vel en konsulent. Det er gjerne det som det ender med på mitt studie.