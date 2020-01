Denne odde joggeskoen er blitt en gullgruve i Norge.

Alle skal ut og svette seg gjennom nyttårsforsettene. Er man en av de heldige som faktisk har fått plass på en av de fulle gruppetimene på Sats eller Barry’s Bootcamp har man kanskje også lagt merke til en nykommer i klassen.

Tidligere har det ikke vært mulig å unngå Nike Free eller Adidas Ultra Boost, som lenge har regjert over treningsskotronen, selv også utenfor treningssenteret. I dag har HOKA inntatt markedet og slår nye salgsrekorder hver eneste sesong.

På mange måter er det som en slags motvekt til de lette og nette joggeskoene til andre gigantmerker. HOKA er alt annet enn minimalistisk – men den tykke hælen og det boksete designet skal visstnok være en favoritt blant løpere.

I dag selges de på noen av verdens mest populære motebutikker, side om side med Balenciaga og New Balance, samt en rekke sportsbutikker. Bare i Norge finner man skomerket gjennom 185 Sport 1-forhandlere, Löplabbet-kjeden og en håndfull frittstående butikker.

PÅ STARTSTREKEN: Elling Balhald (t.v) bak Run AS var den første som tok inn HOKA til Norge i 2010. Her med HOKA-grunnlegger Jean-Luc Diard. Foto: Privat

I 2015 skrev New York Times at det bare var å glemme barfotløping – en ny konkurrent ville snart ta over markedet. Avisen hadde rett, for siden den gang har HOKA klatret voldsomt på salgsstatistikken.

– Det var på høyden av minimalistbølgen, og mange av barfotløperne brukte HOKA-skoene til restitusjonsøkter. Det var stadig flere ultraløpere som gikk over til kun å løpe med de overdimensjonerte skoene med rullesåle – som gjorde dem i stand til å løpe lengre med mindre belastning og færre skader, sier Elling Balhald, medeier av Run AS, som er den største importøren av HOKA-sko.

Selskapet er et økonomisk eventyr, til tross for at det bare er syv år gammelt. I 2018 omsatte Run for 127 millioner kroner og kunne notere seg for et resultat før skatt på 37 millioner kroner. Etter det Finansavisen forstår eier Balhald halvparten av selskapet. 2019 blir ikke noe dårligere.

– Tallene er ikke klare, men jeg kan bekrefte at den positive utviklingen fortsetter, sier Balhald.

Skomerket er ikke bare brukt av eliteløpere verden over, men også stjerner som Gwyneth Paltrow, Reese Winterspoon og Kanye West – som på mange måter kan beskrives som vandrende reklameplakater. HOKA ble lansert i 2009, og eies i dag av Deckers Outdoor Corporation, som i tillegg har merkevarer innenfor mote- og livsstil som Ugg, Koolaburra og Teva.

– For noen år siden lanserte vi egne Johannes Høsflot Klæbo-sko som er eksklusive for Sport 1, noe som har vært en stor suksess. Klæbo er en av svært mange utøvere vi har jobbet tett med i mange år, og som også tester prototyper og bidrar på produktutvikling, forteller Balhald.

FLERE BRUKSOMRÅDER: Skoen ble lansert som en løpesko i 2009, men i dag brukes de også som hverdagssko – mye på grunn av sneakertrenden. Foto: NTB Scanpix

– Jeg oppdaget HOKA for første gang i 2014, og må ærlig innrømme at jeg ikke synes de var så pene å se på ved første øyekast. Det var kombinasjonen av lav vekt og demping som var viktig for meg, sier Sondre Olstad, som er daglig leder i Framsport.no.

Selv er han utdannet osteopat, og jobbet med føtter før han lanserte nettbutikken i 2018. Under Black Friday i november solgte han sko signert HOKA for nærmere to millioner kroner. Selv begynte han med å selge skoene gjennom klinikken til pasientene sine. Ikke lenge etter strømmet vanlige folk inn i klinikken utelukkende for å kjøpe HOKA. Etter ett år på nett, satte han seg et mål om en økning på 42 prosent.

TRYKK PÅ NETT: Sondre Olstad opprettet en nettbutikk for HOKA i 2018. I år åpner han sin første butikk som utelukkende skal selge merkevaren. Foto: Framsport

– Når vi ser på tallene fra 2019, havnet vi på en økning på 364 prosent, kan han fortelle.

For rundt fire år siden var rundt 65 prosent av de internasjonale kundene til HOKA menn, men i dag er har det jevnet seg ut. Olstad innrømmer at basert på tall fra nettbutikken hans er over 70 prosent damer, som ønsker sko til jobb og andre fritidsaktiviteter. HOKA har etterhvert sko i mange kategorier, og i 2020 satser merkevaren på tursko. Balhald skyter inn at han ser for seg at mye av veksten fremover kommer i dette segmentet, der HOKA snart lanserer innovative fjellstøvler.

– Det norske markedet har knivet med det opprinnelige hjemmemarkedet som er Frankrike om å være nummer to etter USA i lang tid, sier Balhald.

At skoen er blitt en trend i motesammenheng er ikke til å legge skjul på. Kanye West, som sjeldent går med noe annet enn sine egne Yeezy-sko, kan vel ta noe av skylden. Olstad har lagt merke til at flere ønsker å bruke skoene utenfor sportsscenen. Tidligere kjente han på at de yngre styrte unna skoene, men nå er det de som kommer til han.

– Jeg har kunder fra ned i 13-årsalderen, men også de på 90 år. Etterspørselen har vært såpass stor at jeg nå har valgt å gå litt mot strømmen når det gjelder handlemønster. I en tid der mange velger å legge ned butikker, åpner jeg en ny i Sarpsborg i mars, slik at flere kan få tilgang til skoen, sier Olstad.