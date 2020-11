Det Nick Butter snakker om er et stykke unna det de fleste regner for å ha det moro. I november 2019 ble han den første i historien til å ha løpt et maraton i samtlige 196 FN-anerkjente land. For sikkerhets skyld la han på til 211 løp, for å få med seg land som kanskje blir anerkjent i nær fremtid, samt samtlige «World Majors» maratonløp.