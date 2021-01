Forsvareren New Zealand deltar for tiende gang i America's Cup og de går for sin fjerde seier. Laget ledes av filantrop Matteo de Nora, som har solgt seg ut av familiens legemiddelfirma for å drive med seiling og veldedighet. Med seg har han blant annet laglederen Grant Dalton og rormann Peter Burling som begge bidro til seieren i 2017. Laget har utfordret reglene siden år 2000 både på vannet og i rettsalene, og sørget for at båttypene har utviklet seg dramatisk, fra klassiske 12-metere, via gigantiske enskgrogsbåter, til foilende katamaraner og enskrogsbåter.