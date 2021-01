Jogging: fra tregt til trendy

Joggebølgen traff verden først 1970-tallet. En scene fra filmen Anchorman (2004) som er satt til 1970-tallet, er beskrivende: Den bråkjekke nyhetsankeren Ron Burgundy forsøker å imponere kollegaen med at han skal forsøke noe helt nytt, kalt jogging: «I believe it's 'jogging' or 'yogging.' it might be a soft j. I'm not sure but apparently you just run for an extended period of time! It's supposed to be wild.». Den nye treningsformen, som i all enkelhet handlet om å putte en fot foran den andre, var i ferd med å bli en trend. For mange virket det surrealistisk og ulogisk. Ikke skulle man til noen planlagt destinasjon. Det var ingen ærender eller annet formål enn å bevege kroppen.