Gravfort (48) omtales som Norges padel-nestor. I 2014 solgte investoren, sammen med forretningspartnerne, IT-selskapet Imento til den børsnoterte giganten Atea, for drøye 40 millioner kroner. Derfra gikk reisen til Malaga-området, for å fortsette forretningene i varmere strøk. Her oppdaget han padel, og bestemte seg for å importere sporten til Norge. Han er involvert i det meste innen padel, både i Norge og internasjonalt, og deler gladelig lidenskapen over telefon.