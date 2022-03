Men det gikk det. Smack, bang, boom, og vogna var oppe og gikk på 10 min. Det høres kanskje mye ut, men keep in mind at det var første gang den ble montert. Og det helt uten bruksanvisning. Det gikk kjapt mye, mye fortere enn dette. Alt er intuitivt. Ingen skal ringe noen andre i familien forbanna og frustrert fra parkeringsplassen på for eksempel Sognsvann og lure på hvordan den forbanna vogna egentlig funker. Det går av seg selv.