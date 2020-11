Enda en romfartsserie som ikke er morsom nok

Til tross for at Moonbase 8 er hakket mer jordnær enn de andre romferdseriene fra 2020, er det ikke sikkert at den er morsomst. Reilly (ja, han fra Step Brothers) er den mest kjente skuespilleren av de tre hovedrollene, men det er Fred Armisen som holder skuta. Legenden fra Saturday Night Live er et komigeni, men her er det fortsatt store mengder uforløst potensiale. Konseptet med månebasetrening, preget av jordlige hverdagsproblemer er gøyalt.