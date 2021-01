Etter 8 år er det slutt for denne suksesserien

Krigen med «russerne» fortsetter, og de interne konfliktene i «hovedstaden» Kattegat koker blodig videre, mest over makt – naturligvis (ingen overraskelser her). Ragnars sønn og nåværende leder, Bjørn, er hardt skadet etter at hans bror Ivar har hoppet til sengs med Kievriket og frontet et angrep på hjemlandet.