Denne serien forteller en av bilindustriens villeste historier

PROTOTYPEN: The Dale skulle være revolusjonerende drivstoffgjerrig - perfekt for olje- og bensinkrisen i USA på 70-tallet. Det ble aldri noe av, og selskapet bak prototypen var drevet av en etterlyst svindler. Den nye HBO-dokuserien The Lady and the Dale forteller den spinnville historien over fire episoder. Foto: HBO Nordic