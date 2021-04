På gjensyn med Eddie Murphys 80-tallshit

Det var sikkert en overraskelse for noen å se at Coming to America (1988) skulle få en oppfølger etter over 30 år. Egentlig var den nye filmen ment for en klassisk kino-release, men corona satte naturligvis en stopper for det. Amazons strømmetjeneste Prime Video kjøpte i stedet rettighetene, og der kan du nå se hele greia – på skjermen hjemme i stua.