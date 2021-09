Entourage-skaper lager krypto-komedie

Det som gjør at serien fortsatt huskes er Ari Gold. Verdens mest storkjefta manager, portrettert av Jeremy Piven, som gjorde den litt uinteressante hovedpersonen til en superstjerne. Kort fortalt, du kom for å sniktitte inn på Hollywoods bilde av Hollywood, og ble på grunn av Ari Gold.

Og mannen som fikk menn til å klemme på starten av 2000-tallet, mens de momlet «Let`s hug it out, bitch" og slo hverandre karlslig på ryggen.