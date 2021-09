På feil sted til feil tid

John David Washington står ikke tilbake for sin far Denzel. Men Beckett er ingen The Equalizer (hvertfall ikke énern). I fjor gjorde han stor suksess med Tenet, nå spiller Washington amerikaneren Beckett, som er i Hellas med kjæresten April (Alicia Vikander). De to er på ferie litt utenfor den typiske, glovarme turistsesongen. I stedet for å ta resten av fridagene i Athen, beveger paret seg opp i de nordlige delene av landet, med leiebil, grunnet politisk uro i hovedstaden. Men det går fra idyllisk til tragisk på få minutter etter en bilulykke i rurale strøk.